Kein Top-Wert: 21 Millionen Zuschaer bei Frankreichs WM-Titel

Das Interesse an der Fußball-WM war, bedingt durch das frühe deutsche Ausscheiden, nicht überwältigend. DIGITAL FERNSEHEN blickt zurück auf die Quoten der einzelnen - inklusive der Top Ten Quoten aller Zeiten.



Die Kulisse war eines Fußball-WM-Endspiels durchaus würdig: 21,32 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntag ab 17 Uhr im ZDF, wie sich Frankreich seinen zweiten Titelgewinn der WM-Geschichte mit einem 4:2-Erfolg gegen Kroatien sicherte. Der Marktanteil betrug 76,1 Prozent. Damit war das WM-Finale das publikumsstärkste Spiel der WM in Russland ohne deutsche Beteiligung.



Die Quote allerdings lag deutlich unter dem Finale von 2014, als Deutschland Argentinien vor 34,57 Millionen Fans mit 1:0 bezwang. Public Viewing und Zuschauer in Gaststätten sind wie immer in den Messungen der GfK-Fernsehforschung nicht berücksichtigt.

Auch mit dem Endspiel von 2010 konnte das Finale von Moskau nicht mithalten. Den Sieg Spaniens gegen die Niederlande vor acht Jahren ließen sich 25,11 Millionen Menschen nicht entgehen. Ein weiterer Vergleich: Das EM-Finale zwischen Frankreich und Portugal vor zwei Jahren fiel dagegen mit 17,68 Millionen Interessierten relativ schwach aus.



Die drei deutschen Spiele in Russland blieben trotz der schwachen Vorstellung und des frühen Ausscheidens unerreicht. Die meisten Zuschauer (27,48 Millionen) waren bei der Partie gegen Schweden (2:1) dabei, die wenigsten (25,43 Millionen) bei der 0:2-Niederlage gegen Südkorea - das war allerdings auch ein Mittwochnachmittag um 16 Uhr.



2018 keine historisch guten Quoten



Von allen Partien der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 hat es keine einzige in die Top-Ten-Liste der meistgesehenen Fußball-Übertragungen im deutschen Fernsehen geschafft. Der Grund ist das angesprochene frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft. Das Endspiel, das 21,32 Millionen Menschen sahen, fand zudem an einem Sonntagnachmittag statt - nicht optimal für eine extrem hohe Zuschauerzahl.



Die Rangliste, wie sie die GfK Fernsehforschung seit Einführung der gemeinsamen Quotenmessung in Ost und West im Jahr 1992 ermittelt hat:





1. WM 2014 ARD 34,57 Mio., 86,2 Prozent - Finale: Deutschland-Argentinien



2. WM 2014 ZDF 32,54 Mio., 87,6 Prozent - Halbfinale: Brasilien-Deutschland



3. WM 2010 ARD 31,10 Mio., 83,0 Prozent - Halbfinale: Deutschland-Spanien



4. EM 2016 ZDF 29,85 Mio., 80,3 Prozent - Halbfinale: Frankreich-Deutschland



5. WM 2006 ZDF 29,66 Mio., 84,1 Prozent - Halbfinale: Deutschland-Italien



6. EM 2008 ZDF 29,46 Mio., 81,5 Prozent - Halbfinale: Deutschland-Türkei



7. WM 2010 ARD 29,30 Mio., 79,6 Prozent - Vorrunde: Ghana-Deutschland



8. EM 2016 ARD 28,47 Mio., 79,7 Prozent - Viertelfinale: Deutschland-Italien



9. EM 1996 ZDF 28,45 Mio., 76,3 Prozent - Finale: Tschechien-Deutschland



10. WM 2014 ZDF 28,13 Mio., 84,9 Prozent - Achtelfinale: Deutschland-Algerien