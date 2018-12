Keine Bösewichter mit Narben mehr in Großbritannien

Das British Film Institute (BFI) hat angekündigt, dass es künftig keine Filme mehr fördern wird, in denen Bösewichte mit Gesichtsnarben vorkommen.



Das Institut untersteht dem britischen Kulturministerium und ist unter anderem für die Filmförderung in Großbritannien zuständig. Es schließt sich damit der sogenannten "#IAmNotYourVillain"-Kampagne an.