Keine Chance "Cobra 11", "The Voice" und ZDF gegen ARD-Krimi

ProSieben hat eine treue Fangemeinde für "The Voice of Germany", so wie "Alarm für Cobra 11" auf RTL auch. Den Quotensieg am Donnerstagabend holte aber eine andere Sendung.



Mit einem Krimi hat sich das Erste am Donnerstagabend um 20.15 Uhr den Quotensieg gesichert. 4,64 Millionen Zuschauer sahen "Die Füchsin: Im goldenen Käfig" - das entspricht einem Marktanteil von 16,0 Prozent. Der Privatsender ProSieben folgte mit der Castingshow "The Voice of Germany" mit 3,14 Millionen Zuschauern (11,9 Prozent). Die Episode "Wir sind anders" der Reihe "Gipfelstürmer - Das Berginternat" wollten im ZDF 3,04 Millionen (10,5 Prozent) sehen. Meldungen zu diesem Thema

RTL lockte mit der Actionserie "Alarm für Cobra 11" 2,10 Millionen (7,2 Prozent) an. Sat.1 zeigte die Krimiserie "FBI: Special Crime Unit" - das wollten 1,60 Millionen (5,5 Prozent) sehen. 1,23 Millionen Zuschauer (4,4 Prozent) schalteten zur Reportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" auf RTL Zwei zu. ZDFneo zeigte die Krimiserie "Letzte Spur Berlin" und lockte damit 0,70 Millionen (2,4 Prozent). Die Komödie "Bad Neighbors 2" sahen auf Vox 0,62 Millionen (2,2 Prozent).