Keine Fusion von CBS und Viacom

Eine Wiedervereinigung der Medienkonzerne CBS und Viacom, die sich im September anzubahnen schien, wird es nicht geben. Die laufenden Verhandlungen wurden durch den Mehrheitsgesellschafter beendet.



Eine unerwartete Kehrtwende gab es im Fall der Fusionsgespräche zwischen den US-Medienkonzernen CBS und Viacom. Die Gespräche über eine Wiedervereinigung der Unternehmen wurden auf Anweisung des gemeinsamen Mehrheitsgesellschafters National Amusements beendet, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.