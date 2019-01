Keine Nominierung für Queen-Film nach Missbrauchsvorwürfen

"Bohemian Rhapsody"-Regisseur Bryan Singer sieht sich neuen Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt. Obwohl er diese bestreitet, hat sein Film nun die Nominierung für die diesjährigen GLAAD-Awards verloren. Queen-Gitarrist Brian May geht ebenfalls auf Distanz.



Nach neuen Missbrauchsvorwürfen gegen Regisseur Bryan Singer (53) hat der Film "Bohemian Rhapsody" seinen Platz auf der Nominiertenliste des diesjährigen schwul-lesbischen Filmpreises GLAAD verloren. In der US-Zeitschrift "Variety" erklärte die Non-Profit-Organisation Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD): "Der in dieser Woche erschienene Bericht in "The Atlantic", der das unbeschreibliche Leid von jungen Männern und Teenager-Jungen dokumentiert, haben eine Realität ans Tageslicht gebracht, die nicht ignoriert oder stillschweigend honoriert werden darf."