Keine Rekordwerte: Doku im ZDF noch vor "Charité" im Ersten

Rekordwerte gab es nur bei der Hitze, aber nicht bei den Einschaltquoten. Die "Tagesschau" lag am Dienstagabend vorn, die zweite "Charité"-Folge im Ersten aber sogar hinter der Dokumentation im ZDF.



Sommerhitze macht keine große Lust aufs Fernsehen - am bisher heißesten Tag des Jahres zeigte sich das deutlich bei den Einschaltquoten. Im ZDF interessierte die Dokumentation "Supermächte - Russlands Rückkehr" am Dienstagabend ab 20.15 Uhr im Schnitt 2,00 Millionen (8,3 Prozent). Im Ersten kam die Wiederholung der historischen Krankenhausserie "Charité" auf nur 1,95 Millionen Zuschauer (8,0 Prozent). Der erste Teil eine Woche zuvor hatte noch 2,07 Millionen (9,0 Prozent). Ab 21 Uhr erreichte die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" 3,52 Millionen (13,9 Prozent) - das war zwar etwas mehr als in der Vorwoche, aber ebenfalls weit entfernt von den Werten vor den Sommerferien.