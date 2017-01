Keine TV-Winterpause für Fußball-Bundesligisten

Die Winterpause der Fußball-Bundesliga ist nicht nur die Zeit der Hallenturniere. Auch Testspiele erwarten die Fußballprofis. Sport1 und Sky zeigen zahlreiche Freundschaftsspiele live.



Auch in der Winterpause bleibt den Fußball-Profis nur wenig Zeit sich auszuruhen. Neben der Hallenturnier-Saison finden zahlreiche Testspiele in Vorbereitung auf die wieder beginnende Saison statt. Bei den Spielen von Borussia Dortmund, Hertha BSC, SC Freiburg, Mainz 05 und Werder Bremen ist Sport1 live dabei. Sky Sport News HD zeigt darüber hinaus die Spiele des VfL Wolfsburg und von Borussia Mönchengladbach.