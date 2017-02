Keine Vorratsdatenspeicherung für Messenger-Dienste

Gegenwind für die Vorratsdatenspeicherung: Die umstrittene Regelung steht nicht nur in Konflikt mit EU-Recht, sondern wird auch nicht wie geplant auf Messengerdienste wie Whatsapp ausgedehnt.



Von den in den vergangenen Jahren verabschiedeten Gesetzen gehört die Ende 2015 nach fünf Jahren wiedereingeführte Vorratsdatenspeicherung zu den umstrittensten. Um die Sicherheit in Deutschland zu erhöhen und schneller vermeintliche Terroristen aufzuspüren, werden klassische Telekommunikationsunternehmen durch das Gesetz verpflichtet, alle Kontaktdaten von allen Bürgern zu speichern und später Behörden zur Verfügung zu stellen. Eine geplante Ausweitung auf jüngere Dienste wie Whatsapp wird es vorerst allerdings nicht geben, wie das "Handelsblatt" am Montag berichtete.