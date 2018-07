Kerbers Wimbledon-Finale gegen Serena Williams live im ZDF

Angelique Kerber steht nach 2016 zum zweiten Mal im Finale von Wimbledon. Viel länger noch hat es keine Übertragung mehr im Free-TV gegeben - bis jetzt.



Am Samstagnachmittag ist es soweit. Angelique Kerber greift im zweiten Anlauf nach dem größten Titel im Damentennis. Im Wimbledon-Finale der Damen steht ihr dabei wie 2016 Serena Williams gegenüber. Vor zwei Jahren gab es leider kein Happy End für Kerber und auch keine Übertragung im Free-TV.