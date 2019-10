Kerkeling und Herbig drehen Film mit den "Schtonk"-Machern

Hape Kerkeling und Michael Bully Herbig stehen seit rund zwei Wochen für eine teuflische Komödie vor der Kamera. Herbig gibt darin erneut den legendären "Boandlkramer".



"Der Boandlkramer und die ewige Liebe" erzähle, wie sich der Tod unsterblich verliebt und sich deshalb auf einen Deal mit dem Teufel einlässt, teilte Universum Film am Mittwoch in München mit. Die Folge: Totales Chaos im Himmel wie auf Erden. Kerkeling ("Der Junge muss an die frische Luft") gibt den Teufel. Herbig spielt den personifizierten Tod, Hannah Herzsprung ("Babylon Berlin") ist als seine irdische Liebe Gefi zu sehen.