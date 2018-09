Kerner ganz oben - das Erste mit "Toulouse" auf Platz zwei

Johannes B. Kerner hat mit schrägen Fragen Erfolg. Seine Quizshow "Da kommst Du nie drauf!" holt am Mittwoch den Quotensieg. Ein TV-Drama im Ersten bleibt in der Gunst der Zuschauer dahinter zurück.



Johannes B. Kerner hat es am Mittwochabend allen gezeigt. Seine Quizshow rund um schräge Fragen "Da kommst Du nie drauf!" erreichte ab 20.15 Uhr mit Abstand die meisten Zuschauer. Im Schnitt 3,51 Millionen verfolgten die acht Spielrunden im ZDF. Das war ein Marktanteil von 12,8 Prozent, ein deutlich besserer Wert als in der Woche zuvor.