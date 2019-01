Kerry Washington geht mit "American Son" vom Broadway zu Netflix

Die US-Schauspielerin Kerry Washington (42, "Django Unchained") wird mit dem Broadway-Stück "American Son" auch beim Online-Videodienst "Netflix" zu sehen sein.



Das sagte sie in "The Tonight Show With Jimmy Fallon" des US-Senders NBC (Montag). Netflix bestätigte ihre Aussage auf seinem Twitter-Account: "Kenny Leon und Kerry Washington sind gesetzt für die Übernahme und Produktion des umjubelten Broadway-Hits American Son für Netflix." Bis zum 27. Januar steht die Emmy-Nominierte für das Broadway-Stück "American Son" noch auf der Bühne in New York.