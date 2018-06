KiKA: Neue Folgen "Wissen macht Ah!"

Premieren über Premieren beim KiKA. Zum einen gibt es neue Folgen "Wissen macht Ah!". Zum anderen gibt es jetzt "Klassik macht Ah!"-Konzerte in Köln.



"Wissen macht Ah!" wird schon seit Anfang des Jahres von Ralph Caspers gemeinsam mit Clarissa Corrêa Da Silva moderiert. Jetzt gehen die beiden mit ihrer Sendung in eine neue Staffel. Beim KiKA feiern die beiden dabei ihren selbst erfundenen "Internationalen Gönn-Dir-Eis-Tag" und gehen der Frage nach, wer die Straßenlampen morgens aus- und abends einschaltet.