KiKA: "Schau in meine Welt" zeigt "YouTuber aus Tatarstan"

Wie steht es um YouTube und Co. im Ausland, wenn zum Beispiel das Fernsehen staatlich kontrolliert wird? Das zeigt der Kinderkanal seinen jungen Zuschauern in "Schau in meine Welt".



Am Sonntag (1. Juli) läuft im Rahmen der Reihe "Schau in meine Welt! - Azat und die YouTuber aus Tatarstan" im KiKA. Darin wird den Kindern vor der Fernsehern gezeigt, wie mit YouTube, Netflix und anderen Streamingdiensten außerhalb von Deutschland umgegangen wird.