KiKA-Zuschauer küren "Songwriter des Jahres"

Die diesjährige Staffel "Songwriter des Jahres" neigt sich dem Ende. Zum Abschluss der Musikshow wird ein junges Talent zum Sieger oder zur Siegerin ernannt. Wer kann sich in die Herzen der KiKA-Zuschauer komponieren?



Heute zeigt KiKA das Finale der Talentshow "Songwriter des Jahres". Zuschauer können vor ihren Fernsehern live dabei sein, wenn die acht jungen Songwriter und Nachwuchstalente vor einem Studiopublikum ihre Kompositionen präsentieren.