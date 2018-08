KiKA besucht sechs Schulkinder in verschiedenen Ländern

Für die neue Doku-Serie "Komm mit in meine Schule!" hat der MDR im Auftrag des KIKA Kinder rund um die Welt in ihren Schulen besucht.



Sechs Kinder aus verschiedenen Ländern stellen ihre Schulen vor, die jede für sich ganz besonders ist. Sie erzählen aus ihrer Sicht, was das Besondere an ihrer Art zu lernen ist und zeigen außergewöhnliche Schulen anderer Kulturen und Länder.