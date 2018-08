KiKA startet Mediathek-App

Auch der Kinderkanal von ARD und ZDF bietet seit Montag seine Inhalte in einer Smart-TV-App an. Auf mobile Endgeräte kommt der KiKA-Player erst in ein paar Monaten. Dafür kommen ab Herbst dann gleich neue Formate mit in die App.



Mit einer eigenen Mediathek-App will sich der gemeinsame Kinderkanal von ARD und ZDF besser auf das sich durch den Gebrauch von Smartphones verändernde Sehverhalten seines Zielpublikums einstellen. Der digitale Medienwandel schreite rasant voran, sagte Karola Wille, Intendantin des federführenden Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), am Montag in Erfurt. Kinder schauten zwar nach wie vor auch klassisch lineares Fernsehen, entdeckten aber zunehmend mobile Endgeräte für sich, oder nutzten Fernsehgeräte mit Internetverbindung.



"Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, auch für die Jüngsten in unserer Gesellschaft zeitgemäßes Angebote zu finden", sagte Wille.