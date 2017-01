KiKa: "Dein Song" geht in die neunte Runde

18 junge Komponisten kämpfen auf dem Kinderkanal um den Titel "Songwriter des Jahres 2017". Unterstützung bekommen sie in der Kika-Show "Dein Song" unter anderem von Tim Bendzko, Sängerin Mieze von Mia und Laith Al-Deen.



In unzähligen Castingshows kämpfen junge Talente um die Gunst einer mehr oder weniger qualifizierten Jury und des Publikums. Selten wird dabei wirklich ein Superstar gefunden. Meistens geht es nicht nur um Musik, sondern auch um das, was im Bandhaus passiert. Sind X und Y ein Paar? Wie unschön so etwas enden kann, hat man erst kürzlich bei den DSDS-Veteranen Sarah und Pietro Lombardi gesehen.