KiKa plant umfangreiches Programm zur Fußball-WM

Mit Serien, Filmen und Magazin-Sendungen begleitet der Kinderkanal von ARD und ZDF die kommende Fußball-Weltmeisterschaft. Ende Mai soll es mit dem WM-Programm losgehen, wie der KiKa am Dienstag mitteilte. Ein Überblick.



Um Kindheitsgeschichten berühmter Fußballspieler dreht sich die Serie "fußball HELDEN comic". Der Mix aus Realfilm und Animation startet am 31. Mai und läuft montags bis freitags um 17.55 Uhr. Ebenfalls im Serienformat widmet sich die Sendung "Kopfballkönig Koen" der Geschichte eines zwölfjährigen Jungen, der von einer Profikarriere träumt - zu sehen im Juni immer sonntags ab 15 Uhr.



Das Magazin "Timster" beschäftigt sich mit der Kommerzialisierung des Sports: Unter dem Titel "Wenn Fußballprofis Werbung machen" erklärt Moderator Tim Gailus am 16. Juni (17.45 Uhr), wie Sponsoring funktioniert und woran man Werbung in den sozialen Netzwerken erkennt.