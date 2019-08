Kida Ramadan kann sich Rolle als "Tatort"-Kommissar vorstellen

Schauspieler Kida Khodr Ramadan (42, "4 Blocks") kann sich eine Rolle als Kommissar im "Tatort" vorstellen.



"Es muss das Bundesland stimmen, und dann würde ich gerne auch wissen, wer der andere Kommissar wäre", sagte Ramadan der Deutschen Presse-Agentur. Es sei als Schauspieler immer schön, bei einer "Tatort"-Folge mitzumachen, weil das eine Tradition im deutschen Film- und Fernsehbereich sei. In den vergangenen Wochen stand Ramadan gemeinsam mit Axel Milberg für eine neue Kieler "Tatort"-Folge vor der Kamera.