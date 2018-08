Kidman, Theron, Robbie: Starbesetzung für Drama über Fox News

Nach Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (42) wollen nun auch Nicole Kidman (51) und Margot Robbie (28) in dem geplanten Filmdrama über Machtmissbrauch und Belästigung bei dem konservativen US-Nachrichtensender Fox News mitspielen.



Kidman soll um die Rolle der früheren TV-Moderatorin Gretchen Carlson verhandeln, wie die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Mittwoch berichteten. Robbie solle eine Produzentin spielen. Theron steht schon länger für die Rolle der früheren Star-Moderatorin Megyn Kelly fest.