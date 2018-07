Kiefer Sutherlands "24" soll erneut Comeback feiern

Die Echtzeitserie "24" mit Kiefer Sutherland (51) soll Medienberichten zufolge ein weiteres Mal wiederbelebt werden.



Die Serienmacher Joel Surnow und Bob Cochran arbeiteten derzeit am Drehbuch für eine Neuauflage, berichteten die Magazine "Hollywood Reporter" und "Variety" am Montag (Ortszeit) übereinstimmend. Dabei soll diesmal die Vorgeschichte des von Sutherland gespielten Anti-Terror-Agenten Jack Bauer erzählt werden. Es sei aber unklar, ob der 51-Jährige auch selbst mitspielen werde.