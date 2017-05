Kiel und Paris: Wahlsonntag im Zweiten

Im Wahljahr 2017 stehen die nächsten Entscheidungen an. Das ZDF zeigt am Sonntag gleich zwei Wahlen. Neben Schleswig-Holstein wählt auch Paris und gestaltet die Zukunft Europas somit maßgeblich mit.



Stichwahl in Paris und Wahl in Schleswig-Holstein: Das ZDF begleitet die beiden Wahlereignisse am Sonntag ausführlich. Eine bedeutsame Rolle spielen beide Wahlen. Während sich Frankreich in einer Stichwahl zwischen den Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen entscheiden muss und damit maßgeblich auf die Gestaltung Europas Einfluss nimmt, wählt Schleswig-Holstein seinen Landtag und wird dabei kritisch beobachtet. Denn nur 20 Wochen später findet die Bundestagswahl statt.