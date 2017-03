Kieler "Tatort" mit Borowski bricht mit Gewohnheiten

Nicht die übliche "Tatort"-Kost will der neue Fall "Borwoski und das dunkle Netz" liefern. Die Suche nach Hinweisen im Darknet ist ungewohnt brutal und gespickt mit dunklem, sarkastischen Humor.

Kommissar Borowski (Axel Milberg) und Sarah Brandt (Sibel Kekilli) stoßen auf einen grausamen Fund. Bild: © NDR/Christine Schroeder

Wer keinen Geschmack daran findet, einen blutenden abgehackten Finger in Nahaufnahme zu sehen oder eine nackte, rund 125 Kilo schwere Dame, sollte an diesem Sonntag (20.15 Uhr) den Kieler ARD-"Tatort"-Krimi "Borowski und das dunkle Netz" nicht einschalten. Brutale Gewalt, mit schwarzem Humor in Szene gesetzt, und sarkastische Dialoge prägen diesen in verschiedener Hinsicht außergewöhnlichen "Tatort".



Der Film werde die Zuschauer polarisieren, prophezeit Drehbuchautor und Regisseur David Wnendt. "Beim 'Tatort' gibt es viele Gewohnheitsseher, die womöglich enttäuscht sein werden. Die einen wollen einen 0815-'Tatort', den anderen wird mein Film zusagen", sagt Wnendt im ARD-Interview.