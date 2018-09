Kiez & Kalter Krieg: TV-Sendereihe über Berlin von 1961 bis 1990

Vom Mauerbau zum Mauerfall - und ein wenig danach: Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zeichnet ab November ein Jahr lang die Geschichte Berlins von 1961 bis 1990 nach.



"Berlin – Schicksalsjahre einer Stadt" - in 30 Folgen berichtet die TV-Chronik über den Alltag der Menschen und die große Politik in beiden Teilen der Stadt. Grundlage der in diesem Umfang einmaligen Produktion sei das RBB-Archiv sowie Material des Deutschen Rundfunkarchivs (DRA) der DDR, teilte der RBB am Dienstag mit.