Kifft "Kevin allein zu Haus" in einer Neufassung des Klassikers?

"Stoned Alone" könnte der Titel des Remakes sein, das 20th Century Fox von "Kevin allein zu Haus" plant. Darin soll der mittlerweile 20-jährige Kevin wieder einmal einen Familienausflug verpassen. Die Zeit zu Hause nutzt er, um Marihuana zu konsumieren.



28 Jahre nach dem ersten Erfolg von "Kevin allein zu Haus" könnte es eine Neuauflage geben. Wie "RollingStone" berichtet, plant "Deadpool"-Star Ryan Reynolds ein Remake des Klassikers für Erwachsene.