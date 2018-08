Kika: Die Kinder-Soap "Schloss Einstein" wird 20

Seit 20 Jahren verfolgen immer neue Generationen die großen und kleinen Dramen der "Schloss Einstein"-Schüler. Die Serie des Kinderkanals ist inzwischen eine Art "Lindenstraße" fürs jüngere Publikum geworden - mit gutem Grund, sagt eine Expertin.



Die Schüler vom "Schloss Einstein" sind stinkig: Ihre Schule wird ausgerechnet mit dem verfeindeten Sportinternat zusammengelegt! Das bedeutet für sie auch einen Umzug in ein neues Zuhause. Und das ist zwar chic, aber deutlich grauer und funktionaler als ihr altes Internat.