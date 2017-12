Kika: "Die beste Klasse Deutschlands"geht in die 11. Runde

In der elften Staffel der Kika-Quizshow "Die beste Klasse Deutschlands" gehen 32 Schulklassen an den Start. Auf die Gewinner wartet eine Klassenfahrt nach Schottland.



Schüler der sechsten und siebten Stufen aus 15 Bundesländern werden Teil der Quizshow "Die beste Klasse Deutschlands 2018" sein. Wie der TV-Sender Kika jetzt verrät, haben sich für die elfte Staffel der Sendung fast 1.100 Klassen beworben. 32 davon konnten mit ihrer kreativen Bewerbung punkten und werden ab dem 23. April bei dem Kinderkanal zu sehen sein.