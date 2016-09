Kika: Entdeckungsreise durch die USA

In "Das erste Mal... USA!" erkunden zwei Nachwuchsreporter des Kinderkanals das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und lernen dabei krasse Gegensätze kennen.



Der Kinderkanal geht auf Entdeckungsreise. Zwei Nachwuchsreporter erkunden zum allerersten Mal die USA und stellen ihre Erlebnisse in der Doku-Reihe "Das erste Mal... USA!" vor. Die neue Doku-Reihe zeigt der Kika ab dem 31. Oktober von Montag bis Donnerstag um 20.10 Uhr. Für diese Reihe schickt der Sender die beiden jugendlichen Reporter Louisa (18) und Philipp (19) ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten.