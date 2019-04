Kika: Internationale Tagung für Kinderprogramm-Redakteure

Kommende Woche steigt in Erfurt die internationale Tagungen des Kinderkanals (Kika) mit dem Namen "Erfurt Exchange" und "Children's Documentary Exchange".



Ein Fernsehprogramm für Kinder zu entwickeln ist gar nicht so leicht. Egal ob in Deutschland oder anderswo auf der Welt. Damit sich internationale Redakteure für Kinderprogramme einmal austauschen über ihre Arbeit, lädt der Kika zum Austauschprogramm ein.