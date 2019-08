Kika: Live-Diskussion zum Plastikverzicht

Die Kinder und Jugendlichen der "Fridays-for-Future"-Bewegung haben den Umweltschutz wieder auf die gesellschaftliche Agenda gesetzt. Forderungen nach einer nachhaltigeren Lebensweise werden immer lauter.



Die Politik in Deutschland will mit einem Gesetz zum Verbot von Plastiktüten für einen besseren Umweltschutz sorgen. Moderator Felix spricht heute um 20 Uhr in der Live-Sendung "Erde an Zukunft" auf Kika mit Schülerinnen, die ihren Alltag bereits weitestgehend ohne Plastik bewältigen.