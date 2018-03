"Kika Live - Dreamteam" geht in die nächste Runde

Neue Staffel, neues Glück - Auf der Suche nach dem "Kika Live - Dreamteam" ist Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Intelligenz, Witz und Charme gefragt.



In den nächsten zwei Wochen gibt es eine neue Staffel "Kika Live - Dreamteam". Von diesem Montag bis Donnerstag und vom 26. bis 29. März wollen sich 18 Kandidaten in der Spielshow für Talent und Teamgeist beweisen. Der Preis der fünften Staffel ist die Mitwirkung in einer eigenen, selbst gestalteten "Kika Live"-Sendung.