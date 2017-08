Kika: Themenwochen über Kinder in Deutschland

In einem kommenden Themenschwerpunkt will der Kinderkanal das Leben der Kinder in Deutschland abbilden. Drei Wochen lang zeigt er Dokumentationen, Spielfilme und Shows zum Thema.



Die Themenwochen vom 6. bis 26. November tragen den Titel "Respekt für meine Rechte! - Gemeinsam leben". Den Anfang macht "Stadt, Land, Bus" aus der Reihe "Der Goldene Tabaluga". In dieser Sendung werden drei Wochen lang fünf junge Filmemacher auf ihrer Reise durch Deutschland begleitet, die am geografischen Mittelpunkt beginnt und endet. Montags bis donnerstags ab dem 6. November treffen sie ab 19.25 Uhr Prominente wie normale Menschen, sehen besondere Orte und stellen sich Herausforderungen.

Am 17. November läuft um 19.25 Uhr "Ente Gut! - Mädchen allein zu Haus". Der Film erzählt von einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen der elfjährigen Pauline und den beiden Schwestern Linh und Tien aus dem Vietnam. Am 18. November um 20.10 Uhr und am 19. November um 20.35 Uhr wird die vierteilige Dokureihe "Und jetzt sind wir hier!" gesendet, die eine geflohene syrische Familie porträtiert.



In der Doku "Weltreise Deutschland", die vom 20. bis 23. November ausgestrahlt wird, reisen vier Reporter um die Welt, bleiben dabei jedoch die ganze Zeit in Deutschland. Die Reihe wird jeweils ab 20.10 Uhr ausgestrahlt. Am 24. November folgt der Abschluss um 19.30 Uhr mit "Weltreise Deutschland - die Show", in dem sich die Studiogäste in einem Quiz beweisen müssen.



Im "PUR+ Experiment fremd/vertraut" will Eric Mayer herausfinden, welche Gemeinsamkeiten ganz unterschiedliche Gruppen wie Reitermädchen und Fußballjungs haben. Sein soziales Experiment ist am 21. November um 19.25 Uhr zu sehen. Zu guter Letzt bleibt noch "Erde an Zukunft: Gemeinsam in die Zukunft" am 23. November um 19.25 Uhr. Darin entwickeln zwölf Schüler mithilfe von Experten ein Planspiel, wie das Zusammenleben in Zukunft aussehen könnte.