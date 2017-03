Kika: Viele Highlights im Jubiläums-Jahr

Mit zahlreichen Programmhighlights und Mitmachaktionen feiert der Kinderkanal seinen 20. Geburtstag. ARD-Vorsitzende Karola Wille und ZDF-Intendant Thomas Bellut gratulierten zum Jubiläum und ziehen Bilanz.



Gemeinsam mit dem Kika-Programmgeschäftsführer Michael Stumpf zogen ARD-Vorsitzende Karola Wille und ZDF-Intendant Thomas Bellut am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Erfurt Bilanz. Karola Wille hält den Kika für ein "gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit von ZDF und ARD. Kika genießt mit seinen vielfältigen Angeboten hohes Vertrauen und große Wertschätzung - auch bei den Eltern."