Kika krempelt Wochenend-Programm um: Mehr Action und Spannung

Ab 6. April können sich die Kika-Zuschauer auf zahlreiche Neuerungen freuen: Mehr Action und Unterhaltung am Samstag, ein weiterer Filmplatz und mehr Wissensformate am Sonntag sowie die Bündelung spannender Dokus.



Damit alle Eltern am Wochenende weiter lange ausschlafen können, hat der Kika ein neues Programm mit noch mehr Action und Spannung. Es werden mehr Spielfilme und mehr Wissensformate am Samstag und Sonntag laufen.