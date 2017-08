Kika mit Sonderprogramm zur Bundestagswahl 2017

Kinder haben mit Blick auf die Bundestagswahlen viele Fragen. Kika geht in verschiedenen Sendungen den Fragen zur Wahl auf den Grund. Warum wir nicht jedes Jahr wählen, wer wählen darf oder was eigentlich Wahlen sind, all das erklären die Sendungen kindgerecht.



Den Auftakt macht "PUR+: Kampf um jede Stimme". Die Sendung läuft am Sonntag, 17 September um 19.25 Uhr auf dem ZDF. Die Sendung widmet sich mit dem Prinzip der freien Wahlen einem der wichtigsten Bausteine unserer Demokratie. Politiker müssen, um die Wahl zu gewinnen, um jede Stimme kämpfen. Aber wie geht Wahlkampf? An einer Bielefelder Schule treten drei Schulparteien gegeneinander an und werben für sich. Mit dabei ist Politcoach Manuela Becker, die die besten Tricks für drei Tage intensiven Wahlkampf zeigt. "PUR+"-Moderator Eric Mayer begleitete zwei Tage lang die beiden derzeit jüngsten Bundestags-Abgeordneten.