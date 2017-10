Kika veranstaltet "Bernd-Nacht" auf Facebook

Der Kindersender von ARD und ZDF hat ein Maskottchen erschaffen, welches sich schon seit Jahrzehnten hält: Bernd das Brot. Ihm zu Ehren gibt es von Samstag auf Sonntag eine Dauer-Bernd-Sendung.



Das 20. Jubiläum des kastenförmigen Misanthropen steht an. Der Kika veranstaltet daher die "extra-lange Bernd-Nacht", doch nicht nur im Fernsehen, sondern auch bei Facebook. Dank der Zeitumstellung bleibt ja eine Stunde mehr übrig, sodass es zehn Stunden Dauerberieselung gibt.

Meldungen zu diesem Thema

Kinder lieben KiKa? Das ist der Spitzenreiter der Kindersender

Kinderrateshow "1, 2 oder 3" feiert Doppel-Jubiläum

Kika mit Sonderprogramm zur Bundestagswahl 2017



Doch betont man leider auch, dass dies eine "einmalige Aktion" bleiben würde. Gesendet werden sollen verschiedene Formate, von "Bernd in Hell", über den "Bernd Channel", "Tolle Sachen" und auch Ausschnitte von "Chili TV". Wer sich das Event nicht entgehen lassen will, findet auf facebook.com/kikafuerdich alle Infos zur Veranstaltung.



"Mist. Mir wäre die kürzeste Nacht lieber. Am liebsten die Stunde, die es nicht gibt. Wenn die Uhren eine Stunde vorgestellt werden", so Kunstfigur Bernd.