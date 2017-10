Kika wird zum Dancefloor

Am kommenden Mittwoch startet der Kika eine neue Tanz-Doku-Show. Junge Tänzer sollen die Chance bekommen, gemeinsam als Crew die Bühne zu rocken.



Im Auftrag der MDR hat der Kika 20 Folgen der neuen Tanzshow "My Move - Tanz deines Lebens" produziert. Die Sendung wird jeweils montags bis donnerstags ab 20.10 Uhr ausgestrahlt. Dabei gibt es immer zwei Folgen hintereinander.