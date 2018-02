Killer mit Burnout: "Barry" ab Mai bei Sky

HBO hat einmal mehr eine neue Serie mit ziemlich düsterem Humor aus der Taufe gehoben. Für Deutschland hat sich Sky die Rechte gesichert.



Alleine schon das skurrile Setting zeigt, dass "Barry" keine Serie wie jede andere ist. Der gleichnamige Titelheld will einen Branchenwechsel wagen - vom Auftragsmörder zum Schauspieler, nachdem er bei einem Job versehentlich auf der Bühne landet und improvisieren muss.