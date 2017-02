Kim-Studie 2016: Schüler nutzen PC maßgeblich zuhause

Schon die Jüngsten der Jüngsten müssen heutzutage für die Erledigung ihrer Hausaufgaben auf den Computer zurückgreifen - hauptsächlich zuhause. Die genauen Zahlen legt die aktuelle Kim-Studie 2016 dar.



Von den einen wird die Nutzung von PC, Notebook und Co. durch die Jüngsten gelobt, von den anderen kritisch betrachtet. Die Kim-Studie 2016 befragte Sechs- bis 13-Jährige zu ihrem Umgang mit dem Computer und legt nun die Daten offen.