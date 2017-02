Kimmy Schmidt startet auf Netflix in Staffel 3

Im Mai wird die dritte Staffel der Netflix-Comedy-Serie "Unbreakable Kimmy Schmidt" von Tina Fey und Robert Carlock zu sehen sein. Ein jetzt veröffentlichter Teaser stellt die Ausstrahlung in Aussicht.



Der 19. Mai ist für Fans der Serie "Unbreakable Kimmy Schmidt" Stichtag für neue Folgen der Comedy-Produktion. An diesem Tag wird Netflix nämlich die dritte Staffel seiner Sitcom mit Ellie Kemper in der Hauptrolle veröffentlichen. Das gab der Streamingdienst jetzt in einem 30-sekündigen Teaser bekannt. In dem Clip ist Titus Andromedon (Tituss Burgess) in einer außergewöhnlichen Rolle zu sehen - er schlüpft in die Rolle von Popstar Beyoncé.

Erst vor wenigen Tagen hatte Netflix Starttermine weiterer Serienstaffeln bekanntgegeben. So geht "Orange is the new Black" am 9. Juli bereits in die fünfte Staffel, die Comedyserie "Grace and Frankie" mit Jane Fonda und Lily Tomlin geht schon am 24. März weiter. Auch im Falle von "Stranger Things" gibt es mittlerweile einen Ausstrahlungstermin: Die Serie soll an Halloween, also am 31. Oktober, in die zweite Staffel starten.