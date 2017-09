Kinder lieben KiKa? Das ist der Spitzenreiter der Kindersender

Der Kinderkanal von ARD und ZDF punktet bei den jungen TV-Zuschauern. KiKa mausert sich zum Marktführer in den eigenen Reihen.



18,9 Prozent beträgt laut ZDF der Markanteil des Kinder-TV-Senders KiKa bei den drei- bis 13-jährigen Zuschauern. Bei den Drei- bis Fünfjährigen seien es sogar 26,8 Prozent, heißt es. In beiden Fällen ist KiKa damit der Spitzenreiter unter den Kinderkanälen.