Kinder und Algorithmen - in Kitas die digitale Welt verstehen

Informatik an Kitas: Was sich verrückt anhört, lässt sich spielerisch kindsgerecht verpacken. Dennoch gibt es dabei aus Expertensicht noch Baustellen. Nicht nur bei der technischen Ausstattung hapert es.



Die Waschmaschine ist für die Kinder ein Gerät voller Geheimnisse. "Da oben kommt das Wasser raus", sagt Erzieherin Kathrin Kulenisch. Die Kinder, die in einer Kita im Osten von Berlin um das Gerät herumstehen, starren durch das gläserne Auge der Tür. Dann fängt die Wäsche in der Maschine zu wirbeln an. "Der Motor dreht die Pumpe", erläutert die Erzieherin. Die Kleinen sollen lernen, wie die moderne Welt funktioniert. Es geht darum, die Technik in Geräten zu verstehen. Bildungsforscher sehen hier Nachholbedarf.