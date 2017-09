Kinder und Jugendliche dürfen schon am 15. September wählen

Schon seit 1996 gibt es Wahllokale für Kinder und Jugendliche. Damals fand die U18 Wahl nur in einem Wahllokal in Berlin-Mitte statt. Auf Grund der hohen Resonanz im Laufe der Zeit fand 2005 das erste Mal eine Kinder- und Jugendwahl bundesweit statt.



Unter der Schirmherrschaft von der Bundesjugendministerin Dr. Katarina Barley können am 15. September alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren ihre Stimme in einem speziellen Wahllokal abgeben. Die U18 Wahl ist eine der größten selbstorganisierten Initiativen für die politische Bildung. Dabei können die Minderjährigen selbst Wahllokale einrichten und Diskussionen und Veranstaltungen rund um die Wahlen organisieren.