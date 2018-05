Kinderporno-Ermittlungen: Ermittler stoßen auf 10.000e Kontakte

Ermittlungen gegen einen Fernfahrer aus der Nähe von Flensburg haben weltweit Zehntausende Kontakte aus der Kinderporno-Szene offengelegt. Dem 54-Jährigen werde vorgeworfen, mehr als 6000 Bilder und Videos mit einschlägigem Inhalt besessen zu haben, teilte die Polizei in Flensburg am Dienstag mit.



Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft hätten seit Ende 2016 gegen den Mann ermittelt. Dabei seien auf mobilen Endgeräten über 80 000 Kontakte und mehr als 3000 Chats festgestellt worden, von denen viele wahrscheinlich Bezug zur kinderpornografischen Szene hätten.