Kinderrateshow "1, 2 oder 3" feiert Doppel-Jubiläum

Die älteste Kinderquizsendung "1, 2 oder 3" feiert Geburtstag. Doch nicht nur der ist rund. Es steht auch noch ein weiteres Jubiläum an.



"1, 2 oder 3" ist die älteste Kinderrateshow im deutschen Fernsehen. In diesem Jahr wird sie 40 Jahre alt und das muss natürlich gefeiert werden. Anlässlich des runden Geburtstags sendet der Kika vier Prime-Time-Sendungen in Überlänge. Jede Folge, der vom 11. bis 14. September um 20.10 Uhr ausgestrahlten Jubiläumsausgaben, umfasst 49 Minuten. Moderiert werden diese wie gehabt von Elton und Piet Flosse. Unterstützung erhalten die ratenden Kids von Physiker und Youtube-Moderator Philip Häusser.