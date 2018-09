"Kinderüberraschung": Eltern werden kann ganz schön stressen

Babyboom auf Sat.1: Doch bevor es dazu kommt, haben acht Personen in der Komödie "Kinderüberraschung" diverse Schwangerschaftsprobleme zu überwinden. Eine Fernsehgeschichte, die zwar etwas seicht, aber prominent besetzt und liebevoll erzählt ist.



Babys können einiges durcheinander bringen. Vor allem für die Eltern. "Kinderüberraschung" heißt die mit viel Popmusik untermalte Geschichte, die Sat.1 aus dem Thema gemacht hat. Die flockige Komödie hat Kai Meyer-Ricks ("Schlimmer geht immer") nach dem Drehbuch von Dorothee Fesel und Birgit Maiwald in Szene gesetzt. Mit Mira Bartuschek, Bettina Zimmermann und Christoph M. Orth hat sie auch noch spielfreudige Darsteller. Der Privatsender zeigt sie am Dienstag (18. September) um 20.15 Uhr.