King Kong: König der US-Kinocharts

Der Monsteraffe bleibt ein Erfolgsgarant: An den US-Kinokassen hatte am Wochenende kein Film eine Chance gegen "Kong: Skull Island". Dieser übertraf in Sachen Einspielergebnis sogar die Branchenerwartungen.



Der Monsteraffe Kong ist König der nordamerikanischen Kinocharts. An seinem Startwochenende in den USA und Kanada spielte "Kong: Skull Island" nach ersten Schätzungen 61 Millionen Dollar (etwa 57 Millionen Euro) ein. Das liegt deutlich über den Branchenerwartungen von rund 50 Millionen Dollar. Es wird allerdings eine Weile dauern bis "Kong: Skull Island" seine hohen Produktionskosten von etwa 185 Millionen Dollar wett machen wird.