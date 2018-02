Kino: "Black Panther" bricht Rekorde in Nordamerika

Der fast ausschließlich mit schwarzen Schauspielern besetzte Superheldenfilm "Black Panther" ist mit voller Wucht an den Kinos in Nordamerika eingeschlagen.



Der Superheldenfilm "Black Panther" nahm 192 Millionen Dollar (155 Millionen Euro) an seinem ersten Wochenende ein. Das bedeutet dem Magazin "Variety" zufolge, den besten Februar-Start eines Kinofilms in den USA und Kanada überhaupt. Über das lange Wochenende - am Montag ist mit dem President's Day ein landesweiter Feiertag - könnte der politische Actionfilm aus dem Marvel-Kosmos 218 Millionen Dollar (176 Millionen Euro) einspielen.