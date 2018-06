Kino für alle Sinne: "Dolby Cinema" kommt nach Deutschland

Noch 2018 wird voraussichtlich das erste deutsche "Dolby"-Erlebniskino in München eröffnen. Dieses verspricht seinen Gästen dann sprichwörtliches Eintauchen ins Filmvergnügen: Insbesondere das Sounddesign soll die Zuschauer von allen Seiten in den Film miteinbeziehen.



Der altehrwürdige Münchner Mathäser-Palast wird vom Amerikanischen Bild- und Tonlabor "Dolby" mit revolutionärer Technologie versehen und damit den Besuchern ermöglichen, sich mit allen Sinnen ins Kinoerlebnis zu stürzen.